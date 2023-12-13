تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف عن سبب ميلان العقال عند البدو

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن سبب ميلان العقال عند البدو.

شمر وعنزة

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": بعض القبائل مثل شمر وعنزة والشرارات يميلون عقولهم ولا يقتصر تميل العقال على قبيلة معينة.

نقز الخيل

وأضاف: تميزت شمر بتميل العقال لأن على الأغلب الجميع يلبس العقال بتلك الطريقة المائلة وتعود ميلة العقال إلى أن الخيل أو الإبل تميل إلى اليمين أو اليسار قليلاً ولما يعتلي الفارس ظهر خيله مع نقز الخيل والإمالة البسيطة قد يعرض عقال الفارس للسقوط.

الخيل والإبل

وأكمل: كان الفارس يميل عقاله للجهة المعاكسة عشان يصير معتدل مع نقز الخيل ما يقع على الأرض، موضحا: الميلة الموجودة بالخيل والإبل لم تقتصر على قبيلة معينة وإنما جميع خيول وإبل القبائل كان فيها هذه الميلة، وهذا يعني أن فرسان جميع القبائل يميلون عقالهم قبل.

الطناخة والشجاعة

وتابع: بعدها أصبحت القبائل تتفاخر بميلة العقال كدليل على فروسية الفارس وقوة بأسه، والآن يميل العقال كرمز للرجولة والطناخة والشجاعة.