شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية لشرب الماء تُبعد عنك "عناء الليل" .. لن تستغني عنها بعد اليوم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ربما تكون مثل كثيرين يفضلون شرب الماء قبل الخلود إلى النوم، عسى أن يكون ذلك وسيلة لترطيب الجسم، لكن هل هذا مفيد؟

وسلط تقريرٌ لموقع عيادة "كليفلاند" الإلكتروني، الضوءَ على فوائد شرب الماء قبل النوم وربما مساوئه.

ويقول خبراء الصحة: إن بقاء الجسم رطبًا خلال اليوم أمرٌ ضروري لأسباب عدة؛ على أن هناك أوقاتًا وكميات مناسبة لشرب الماء بشكل صحيح.

وتوضّح خبيرة اضطرابات النوم، جيسكا راندو، أهمية كمية الماء التي نشربها قبل النوم.

وتذكر: "بشكل عام، لا ننصح بشرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم، لكن الكمية الصغيرة جيدة".

وينصح الخبراء بالامتناع عن شرب الماء قبل ساعتين من النوم؛ فبهذه الطريقة يُعفَى الإنسان من غمر جسمه بمزيد من الوسائل التي قد تدفعه إلى رحلة غير مرغوب فيها إلى الحمام في الليل؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وإذا كنت بحاجة إلى المياه لكي تشربها مع دواء ما قبل النوم؛ فلا بأس من تناول كمية صغيرة.

وتقول "راندو": إن القاعدة العامة هي شرب أقل من كوب من الماء، قبل ساعتين من النوم، إذا كان الإنسان بحاجة إلى ذلك، على أن يكون الشرب على شكل رشفات صغيرة.

وتنصح بتجنب تناول المشروبات الأخرى قبل ساعتين من النوم مثل العصير والشاي.

لماذا علينا اتباع هذه القاعدة؟

إن شرب الماء قبيل النوم يؤدي إلى إيقاظ الإنسان في الليل، وإحداث اضطراب في النوم.. والامتناع عن شرب الماء قبل ساعتين يخفف من هذا العبء.

كما أن الانقطاع المتكرر في النوم؛ خاصة في حال تفاقمه؛ سيؤدي إلى مشكلات صحية عديدة؛ خاصة أن النوم يرتبط بأشياء كثيرة في صحتنا مثل جهاز المناعة والصحة العقلية.