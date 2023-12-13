شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات التسجيل الصحيحة في منصة احسان الخيرية في السعودية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الدعاء الصحيح في كل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروى كما وردت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام

تزايد الاهتمام مؤخرًا من قبل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للبحث عن الخطوات الخاصة بالتسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية لعام 1445. تهدف هذه الحملة إلى تشجيع جميع فئات المجتمع، سواء كانوا أفرادًا يرغبون في التبرع أو جهات من القطاع الخاص، على المساهمة في دعم ومساعدة مجموعة واسعة من الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

خطوات التسجيل الصحيحة في منصة احسان

فيما يلي خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية لعام 1445:

قم بزيارة المنصة الرسمية لإحسان الخيرية.

انقر على زر “التسجيل” الموجود على الصفحة الرئيسية.

انقر على أيقونة “إنشاء حساب” الموجودة في صفحة التسجيل.

قم بإدخال جميع المعلومات الضرورية مثل اسم المستفيد، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال.

أدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك المحمول.

انقر على زر “إنشاء حساب جديد” وقم بالتحقق من بريدك الإلكتروني عن طريق الرابط المرسل لتنشيط حسابك.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

تم وضع شروط للتسجيل كمستفيد في منصة إحسان الخيرية، والتي تشمل:

امتلاك المستفيد الجنسية السعودية الأصل والمنشأ.

التواصل المباشر مع المنصة.

امتلاك بريد إلكتروني صالح.

عدم تواجد المستفيد خارج حدود المملكة، إلا إذا كان لديه رقم هاتف سعودي.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التبرع عبر منصة إحسان للعمل الخيري: