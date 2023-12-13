شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات التسجيل الصحيحة في منصة احسان الخيرية في السعودية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
تزايد الاهتمام مؤخرًا من قبل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للبحث عن الخطوات الخاصة بالتسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية لعام 1445. تهدف هذه الحملة إلى تشجيع جميع فئات المجتمع، سواء كانوا أفرادًا يرغبون في التبرع أو جهات من القطاع الخاص، على المساهمة في دعم ومساعدة مجموعة واسعة من الأسر التي تحتاج إلى الدعم.
خطوات التسجيل الصحيحة في منصة احسان
فيما يلي خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية لعام 1445:
- قم بزيارة المنصة الرسمية لإحسان الخيرية.
- انقر على زر “التسجيل” الموجود على الصفحة الرئيسية.
- انقر على أيقونة “إنشاء حساب” الموجودة في صفحة التسجيل.
- قم بإدخال جميع المعلومات الضرورية مثل اسم المستفيد، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال.
- أدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك المحمول.
- انقر على زر “إنشاء حساب جديد” وقم بالتحقق من بريدك الإلكتروني عن طريق الرابط المرسل لتنشيط حسابك.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.
تم وضع شروط للتسجيل كمستفيد في منصة إحسان الخيرية، والتي تشمل:
- امتلاك المستفيد الجنسية السعودية الأصل والمنشأ.
- التواصل المباشر مع المنصة.
- امتلاك بريد إلكتروني صالح.
- عدم تواجد المستفيد خارج حدود المملكة، إلا إذا كان لديه رقم هاتف سعودي.
هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التبرع عبر منصة إحسان للعمل الخيري:
- الاتصال على الرقم 8001247000، الذي يخصص للتبرع لمنصة إحسان.
- زيارة تطبيق إحسان للتبرع.
- متابعة بث إطلاق الحملة الوطنية لعمل المنصة الخيرية مباشرة على قناة الإخبارية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوات التسجيل الصحيحة في منصة احسان الخيرية في السعودية 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.