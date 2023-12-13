شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وزير الحرس الوطني يفتتح المستشفى التخصصي لصحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، المستشفى التخصصي لصحة المرأة التابع لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الذي يعد أحد أهم المشاريع الصحية النوعية ضمن المنظومة الصحية في الوزارة.

وتجول سموه في أجنحة ومرافق المستشفى مطلعًا على ما يحويه من أجهزة وكوادر طبية، جرى تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير الصحية، ومزودة بأحدث التجهيزات لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، والذي يسعى لتلبية احتياجات الرعاية الصحية التخصصية للمرأة.

عرض مرئي عن المستشفى

وتابع وزير الحرس الوطني عرضًا مرئيًا عن المستشفى، ثم اطلع على تقرير مفصل قدمه المدير العام للشؤون الصحية د. بندر القناوي عن المستشفى الذي شيد وفقًا لأعلى المواصفات العالمية للتصميم المستدام، ووفق الخطط الاستراتيجية للشؤون الصحية، ومواكبة لمستهدفات الرؤية 2030 بما يتواءم مع برنامج تحول القطاع الصحي، ويراعي الطاقة والبيئة والارتباط مع المنظومة الصحية بفاعلية وكفاءة والحاصل على اعتماد LEED (القيادة في التصميم البيئي والطاقة) من مجلس المباني الخضراء الأمريكي.

وبُني المستشفي على مساحة بناء تبلغ 70650 مترًا مربعًا بارتفاع 11 طابقًا وبسعة 416 سريرًا، كأكبر مستشفى تخصصي لصحة المرأة على مستوى الشرق الأوسط.