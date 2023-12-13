شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرعى الحفل الختامي السنوي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الحفل الختامي السنوي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الذي أقيم في أرض الحضارات، وذلك تحت شعار (الرواسي)، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود المدير التنفيذي لجمعية (لأجلهم) لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، والتقى سموّه عددًا من مستفيدي ومنسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة.

إنجازات الجمعية منذ التأسيس

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون بن سعد السعدون كلمةً أعرب فيها، نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، عن سعادتهم الغامرة باحتفاء الجمعية ومنسوبيها بما حققته من إنجازات مشرفة منذ تأسيسها، كما أشار إلى تزامن الحفل مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، معبرًا عن تطلع الجمعية لمزيد من التعاون مع هيئة تطوير الأحساء من أجل تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

عروض الحفل

كما تخلل الحفل عرض مرئي مؤثر حول مسيرة الجمعية وإنجازاتها، الذي قدمه المستفيدون من ذوي الإعاقة، إضافةً إلى أوبريت رائع قدمه أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، واختتم بتدشين المركز كنموذج رائد في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة، وكرم سموّه الداعمين والرعاة تحت مسميات جبال مدينة الأحساء الشامخة في إشارة رمزية إلى شموخ إنجازات الجمعية ومنسوبيها، وأشاد سموّه بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المتميز.

وتأتي أهمية هذه المناسبة، انطلاقًا من كونها رمزًا للاعتراف بالجهود المتواصلة والدعم الثابت الذي قدمه الشركاء والرعاة على مدى السنوات، مما يبرهن على دورهم الفعّال كأعمدة داعمة للعمل الإنساني والخيري.