شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة السعودية الـ 25 لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.