شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تستخلص من التمور السعودية علاج للأورام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصلت نجلاء الردادي ، أستاذ الكيمياء غير العضوية والنانو، على براءة اختراعها لمستخلص من التمور السعودية لعلاج الأورام.

وقالت “الردادي” إن الاختراع الثاني استخدمت فيه تقنية النانو في تحضيره المركب، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكدت أن المركب شبيه لمركب مستخدم الآن في علاج السرطان، مؤكدة أن المركب الذي اخترعته حقق نتائج جيدة مع بعض الأورام السرطانية.