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مواطنة تستخلص من التمور السعودية علاج للأورام.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حصلت نجلاء الردادي ، أستاذ الكيمياء غير العضوية والنانو، على براءة اختراعها لمستخلص من التمور السعودية لعلاج الأورام.

وقالت “الردادي” إن الاختراع الثاني استخدمت فيه تقنية النانو في تحضيره المركب، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكدت أن المركب شبيه لمركب مستخدم الآن في علاج السرطان، مؤكدة أن المركب الذي اخترعته حقق نتائج جيدة مع بعض الأورام السرطانية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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