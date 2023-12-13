شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة و هي أقوى من الموجة السابقة ذروتها الأحد والإثنين القادمين.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها، الحالة الجوية الممطرة ⁧‫الخامسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ‬⁩، من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة.”

‏وأضاف :” الشمالية تتراوح الصغرى من “3” الى “6” درجات مئوية والوسطى الصغرى من “4” “10”، والشرقية والجنوبية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من “6” إلى “18”درجات مئوية .”

‏وتابع :” الساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيف تتراوح من ” 25″ إلى “15” .”