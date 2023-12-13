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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة و هي أقوى من الموجة السابقة ذروتها الأحد والإثنين القادمين.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها، الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ، من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة.”
وأضاف :” الشمالية تتراوح الصغرى من “3” الى “6” درجات مئوية والوسطى الصغرى من “4” “10”، والشرقية والجنوبية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من “6” إلى “18”درجات مئوية .”
وتابع :” الساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيف تتراوح من ” 25″ إلى “15” .”