تحذير.. استخدام الماء بديلاً لمحلول العدسات يزيد من احتمالات الإصابة بالتهاب العين

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر تجمُّع القصيم الصحي من استخدام الماء بديلاً لمحلول العدسات اللاصقة، الذي قد يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالتهاب العين.

ونصح التجمُّع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، باستخدام المحاليل المخصّصة لتنظيف العدسات وتجنُّب استخدام الماء العادي أو المقطر.

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