تراند اليوم : بالفيديو: الدكتورة "نجلاء الردادي" تكشف عن طريقة علاج الأمراض بتقنية النانو.. وكيفية معالجة الصدفية بالأعشاب

صحيفة الخليج 365: كشفت أستاذ الكيمياء غير العضوية والنانو، نجلاء الردادي، عن طريقة علاج الأمراض بتقنية النانو، وكيفية معالجة الصدفية بالأعشاب؛ وذلك بعد اختياريها ضمن قائمة العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم.

تقنية النانو

وقالت "الردادي"، خلال برنامج يا هلا، على قناة "روتانا خليجية":" تفرعت من تخصصي في الكيمياء غير العضوية إلى مجال تقنية النانو، وبدأت في المجال العلمي والبحثي بعد الحصول على الدكتورة عام 2010، منذ ذلك الحين إلى الآن".

تطبيقات بيولوجية

وأكملت: بدأت تقنية النانو تشتهر خلال هذه السنوات، وتأخذ تطبيقات بيولوجية عالية وكفاءة عالية في صناعة المركبات بهذه التقنية.

الأكسجين والنيتروجين

وأوضحت: تخصص الكيمياء غير العضوية عبارة عن معدن محاط به عدد من المرتبطات التي يلزم أن يكون فيها مجموعات وظيفية مثل الأكسجين والنيتروجين والكبريت كي تمسك مع المعدن سواء كان من المعادن النبيلة مثل الذهب والفضة والبلاتين.

المركبات الكيميائية

واستكملت: في فكرة النانو استبدلنا المرتبطات "المركبات الكيميائية" بمركبات فعالة مثل المركبات الموجودة في الأدوية وتكون من أعشاب ونباتات طبية دوائية بحيث تكون طبيعية.

معالجة الصدفية

وزادت: لمعالجة الصدفية تكون المركبات الفعالة فيها A وB وC ثم يتم البحث عن العشبة التي بها هذه المركبات للتأكد أنها أقرب ما يكون للدواء المصنع الذي أدى فاعلية ويتم استخلاص المركبات الموجودة في النبتة ويتم إضافتها للمعدن وأغلب المعادن التي اشتغلت عليها هي معادن نبيلة كالذهب والفضة والبلاتين بسبب الكفاءة العالية.

مركبات طبيعية

وتابعت: أحضر من النبتة المرتبطات لتغطية المعدن بالكامل، فإذا دخل الجهاز المناعي كأنه يعمل تمويه له لأنه تم تغطيته بنباتات ومركبات طبيعية، موضحة أن المعدن يرفع من كفاءة النباتات والمركبات الوظيفية الموجودة فيها.