شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: نقل موظفي مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ إلى هيكل "وقاية" التنظيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن هيئة الصحة العامة "وقاية" ستنقل موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى هيكلها التنظيمي، وذلك ضمن الترتيبات التي تقوم بها "وقاية" لنقل مهام الصحة العامة إليها.

وقالت مصادر مطلعة لـ "اليوم" إن ذلك يأتي في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده وزارة الصحة، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

قرار يشمل الجميع

وأضافت المصادر أن قرار النقل سيشمل جميع موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ، بغض النظر عن فئاتهم الوظيفية.

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للإشراف على عملية نقل مهام وكالة الصحة العامة إليها، برئاسة الدكتور محمد القاسم، ووكيل الوزارة للصحة العامة نائباً، وعضوية عدد من المسؤولين من الوزارة. وتقوم اللجنة بحصر الاختصاصات والمهام والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة في الوزارة، للتحضير لنقلها إلى "وقاية".

وكان وزير الصحة قد أصدر قرارًا وزاريًا آخر بوقف النقل والتكليف لموظفي وكالة الصحة العامة، وذلك حتى تنتهي اللجنة من أعمالها في حصر الاختصاصات والمهام والموظفين والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة، والرفع للجهة المعنية لنقلها إلى هيئة الصحة العامة «وقاية».