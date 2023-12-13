شكرا لقرائتكم خبر عن صور| تكريم الفائزين بجائزة "وثيق" للأمن السيبراني بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، الفائزين بجائزة وثيق للأمن السيبراني، التي أطلقتها عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة في أكتوبر الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 40 جامعة على مستوى المملكة.

وذكر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، أن العمادة أطلقت هذه الجائزة إيمانًا منها بأهمية التوعية باستخدام الأمن السيبراني ومساراته وآلياته والعمل بما يتناسب مع الإستفادة منه ووضع الخطط والاستراتيجيات لرفع مستوى الأمن لدى المنظمات والجهات والقطاعات التي تتعامل بشكل مباشر ويومي مع التقنيات الحديثة والمتطورة والتي تتواكب مع التحديثات المستمرة للتقنية والإنترنت.

تعزيز الوعي بالأمن السيبراني

وقال تتمثل أهمية إطلاق جائزة وثيق للأمن السيبراني لتعزيز الوعي والاهتمام حيث تساهم جائزة وثيق للأمن السيبراني في زيادة الوعي والاهتمام بمجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار والتقدم في مجال الأمن السيبراني.

وثمن الجهود التي تقوم بها عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة من أجل إيصال الرسالة المطلوبة لكافة الجامعات في المملكة، وأهمية مشاركة الطلبة فيها لإيجاد جيل واعٍ يلم بما حوله ويكون على استعداد لتوعية مجتمعه وأُسرته ومن حوله.

فيما ذكر عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد العيسى، بأن هذه المسابقة جاءت امتدادًا لنجاح مبادرة مسابقة أفضل تصميم أنفو جرافيك توعوي بالأمن السيبراني، حيث أطلقت عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إقامة "جائزة وثيق" للتوعية بالأمن السيبراني تزامنًا مع شهر أكتوبر الجاري والذي يعد شهر التوعية بالأمن السيبراني عالميًا.

وأشار إلى أن المسابقة تأتي على مستوى الجامعات السعودية، هدفت إلى إثراء المحتوى العربي التوعوي في مجال الأمن السيبراني، والتشجيع على تنمية مهارات إنتاج المحتوى الإبداعي وبناء المحتوى المتخصص.

مسارات المسابقة

وقال تهدف المسابقة التي تقام على مستوى الجامعات والكليات السعودية، إلى إثراء المحتوى العربي التوعوي في مجال الأمن السيبراني، والتشجيع على تنمية مهارات إنتاج المحتوى الإبداعي وبناء المحتوى المتخصص، تستهدف جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية.

ولفت إلى ان المسابقة احتوت على مسارين أساسيين الانفوجرافيك والموشن جرافيك، ولجنة التحكيم تم إسنادها إلى جمعية حماية، وهي جمعية متخصصة غير ربحية تهدف لخدمة المجتمع العام والمختص في مجال أمن المعلومات.

وبين العيسى بأن الجامعات التي حققت المراكز في مساري الانفوجرافيك، والموشن جرافيك هي جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة دار الحكمة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود.