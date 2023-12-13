شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة": الخميس غرة جمادى الآخرة 1445 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة (يوم التحري) اليوم 29 جمادى الأولى 1445 الموافق 13 ديسمبر 2023، عند الساعة 02:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي)، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

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دخول شهر جمادى الآخرة فلكيًا

وبيّن أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:41 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات وإضاءته (0.6 %) وسيغرب عند الساعة 06:03 مساءً بعد ( 22 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر جمادى الآخرة فلكيًا (حسابيًا).

وقال: "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى (الإهلال)، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي".

وأضاف أبو زاهرة: "أنه في يوم الخميس 01 جمادى الآخرة 1445 الموافق 14 ديسمبر 2023، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:41 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (14) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (21) درجة وإضاءته (3.4%)، وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة، وسيغرب عند الساعة 06:23 مساءً بعد (1 ساعة و25 دقيقة) من غروب الشمس".