شكرا لقرائتكم خبر عن أهم عضو في جسمك في خطر إذا حدث لك هذا الأمر أثناء النوم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

القلب يلعب دورًا مهمًا في إبقائنا على قيد الحياة، ووفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، يلعب القلب وظيفة مهمة في توزيع الدم على كل عضو في الجسم، إذ يمد الدم الجسم بالأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها.

بالإضافة إلى أن القلب يعمل مع الجهاز العصبي والغدد الصماء للتحكم في معدل ضربات القلب وإيقاع ضربات القلب وضغط الدم.

وعندما تكون هناك مشكلة في القلب أو أحد الأنظمة التي يدعمها، يتسبب ذلك في أن يعمل القلب بجهد كبير لتوصيل الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وهذا يؤدي إلى أمراض القلب وأمراض أخرى في جميع أنحاء الجسم.

ومن أكثر الطرق شيوعًا للتأكد من صحة وأداء القلب هو فحص ضغط الدم، ومع ذلك، فإن شيئًا بسيطًا مثل النوم يمنحك أول علامة على وجود مشكلة في القلب، وتعتبر أول علامة هي ضيق التنفس عند الاستلقاء، وفق ما أورد موقع" healthdigest".

ويميل معظمنا إلى الشعور بضيق في التنفس بعد الجري أو القيام بنوع من النشاط الشاق، ومع ذلك، يكون ضيق التنفس أثناء النوم علامة على وجود خطأ ما في قلبك، ويُطلق على المصطلح الطبي لضيق التنفس لفترة وجيزة أثناء الاستلقاء اسم orthopnea.

وعادة ما يتم تخفيف وتهدئة ضيق التنفس بمجرد أن يرفع الشخص رأسه أو يجلس بشكل مستقيم، وعادة ما يكون علامة على تفاقم مشكلة القلب.

وعلى الرغم من أنه يمكن رؤية ضيق التنفس في حالات صحية أخرى، إلا أنه من الأعراض الشائعة لفشل القلب الاحتقاني.

ويحدث قصور القلب الاحتقاني عندما يعيد الجسم الدم إلى القلب بشكل أسرع مما يمكنه ضخه إلى الجسم، وتحدث هذه الحالة عندما تكون هناك مشكلة في طريقة عمل القلب، أو تحدث بسبب عادات القلب غير الصحية بمرور الوقت، وعندما يستلقي شخص مصاب بفشل القلب الاحتقاني، يكون القلب أضعف من أن يضخ الدم الإضافي الذي يتلقاها من الساقين والقدمين، ونتيجة لذلك، تمتص الرئتان السوائل الزائدة، مما يسبب ضيق التنفس.

ولا يعتبر orthopnea من أعراض قصور القلب الاحتقاني فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى.

وخلصت دراسة أجريت عام 2021 في مجلات الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن وجود ضيق التنفس في مرضى قصور القلب يشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

ولكن يساعد إبلاغ طبيبك عن أعراض ضيق التنفس لديك في تشخيص مشكلة خطيرة في القلب وإنقاذ حياتك في نهاية المطاف.