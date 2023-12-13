شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات طبيعية تنظف الكبد وتخلص الجسم من السموم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك العديد من المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في تطهير الجسم ودعم صحة الكبد، إليك 10 مشروبات صحية يمكن أن تساعد في تنظيف الجسم وتعزيز صحة الكبد بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الماء الدافئ مع عصير الليمون

يعد شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة في الصباح الباكر على معدة فارغة، من المشروبات المنشطة للكبد والتي تعزز عملية التطهير وتحفز عملية الهضم.

مشروب عصير الخضروات الأخضر:

يمكن خلط عدة أنواع من الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرفس والخس والكزبرة وعصير الليمون في الخلاط، هذا المشروب يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تطهير الجسم وتحسين صحة الكبد.

عصير الشمندر:

يعتبر عصير الشمندر مشروبًا مفيدًا لتطهير الجسم وتحسين صحة الكبد، ويمكن خلط الشمندر المعصور مع عصير الليمون والزنجبيل للحصول على نتائج أفضل.

شاي الزنجبيل:

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ويمكن أن يعزز صحة الكبد، ويمكنك تحضير شاي الزنجبيل بغلي قطعة من الزنجبيل في الماء وإضافة عسل للتحلية.

ماء جوز الهند:

يحتوي ماء جوز الهند على مغذيات ومعادن مفيدة تساعد في تطهير الجسم وتحسين صحة الكبد، ويمكن شرب ماء جوز الهند طازجًا أو إضافته إلى العصائر الطبيعية.

شاي الأعشاب:

هناك العديد من الأعشاب التي يمكن استخدامها لتنظيف الكبد وتحسين صحته، مثل القرفة، والهيل، والكركم، والشمر، ويمكن شرب مشروب الشاي المحضر من هذه الأعشاب للاستفادة من فوائدها.

مشروب الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة للكبد بسبب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تعزز صحة الكبد، ويمكن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

شراب الصبار:

يحتوي الصبار على سموم طبيعية تعمل على تطهير الجسمن وقت لآخر وتعزيز صحة الكبد، ويمكن استخدام لب الصبار لصنع شراب الصبار عن طريق خلطه مع عصير الليمون والعسل.

مشروب الشاي الأبيض:

يحتوي الشاي الأبيض على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تعزز صحة الكبد وتساعد في تطهير الجسم، ويمكن شرب كوبين من الشاي الأبيض يوميًا.

عصير التفاح:

يحتوي عصير التفاح على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تنظيف الجسم وتعزيز صحة الكبد. يمكن شرب كوب من عصير التفاح الطبيعي يوميًا.

وأوضح الموقع أن هذه المشروبات قد تكون مفيدة لصحة الكبد وتنظيف الجسم، لكنها ليست بديلاً عن العناية الطبية المناسبة، فإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو لديك أي استفسارات، يُوصى بمراجعة الطبيب المختص.