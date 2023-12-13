شكرا لقرائتكم خبر عن بدون الحاجة للفحص الطبي .. تعرف على العلامات الواضحة التي تكشف لك جنس الجنين ذكرًا أم أنثى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتساءل العديد من النساء الحوامل عن جنس المولود قبل ولادته، وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد جنس المولود بدقة قبل الفحص بالأشعة فوق الصوتية، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يعتقد البعض أنها تشير إلى جنس المولود. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن جميع هذه المؤشرات غير مبنية على حقائق علمية وقد لا تكون صحيحة.

1- غثيان الصباح تعتقد بعض النساء أن غثيان الصباح الشديد يعني أنهن حوامل بفتاة، بينما يعني الغثيان الخفيف أنهن حوامل بولد. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل علمي يثبت صحة هذه النظرية. فغثيان الصباح يختلف من حامل لأخرى ولا يمكن الاعتماد عليه لتحديد جنس المولود.

2- مشاكل البشرة تشير بعض الأساطير إلى أن الحمل بفتاة يؤدي إلى ظهور مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور، بينما لا تحدث هذه المشاكل في حالة الحمل بولد. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يثبت صحة هذه النظرية. يؤثر التغير الهرموني أثناء الحمل على حالة البشرة بغض النظر عن جنس المولود.

3- الرغبة في تناول الطعام تعتقد بعض النساء أن الرغبة في تناول الأطعمة المالحة واللاذعة تشير إلى الحمل بولد، بينما تشير الرغبة في تناول الحلويات والشوكولاتة إلى الحمل بفتاة. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل علمي يثبت صحة هذه النظرية. الرغبة في تناول أنواع معينة من الأطعمة قد تكون بسبب تغير الاحتياجات الغذائية للحامل وليس بسبب جنس المولود.

4- عدد نبضات القلب تعتقد بعض الأساطير أن عدد نبضات قلب الجنين يمكن أن يشير إلى جنس المولود. ومع ذلك، لا يوجد