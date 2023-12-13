اخبار السعوديه

تراند اليوم : "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها".. "الحصيني" يكشف عن موعد دخول موجة برد جديدة ويحدد مدة ذروتها

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس متوقع موجة برد متوسطة القوة وهي أقوى من الموجة السابقة ذروتها الأحد والاثنين القادمين". وتابع: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها".

وأضاف: "الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445 ه‍ من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة.

1-الشمالية تتراوح الصغرى من "3" إلى "6" درجات مئوية

2- الوسطى تتراوح الصغرى من "4" إلى "10"

3-الشرقية والجنوبية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من "6" إلى "18"درجات مئوية.

4-الساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيف تتراوح الصغرى من " 25" إلى "15" - إلى أن يصرفها الله.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا