تراند اليوم : "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها".. "الحصيني" يكشف عن موعد دخول موجة برد جديدة ويحدد مدة ذروتها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس متوقع موجة برد متوسطة القوة وهي أقوى من الموجة السابقة ذروتها الأحد والاثنين القادمين". وتابع: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها".

وأضاف: "الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445 ه‍ من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة.

1-الشمالية تتراوح الصغرى من "3" إلى "6" درجات مئوية

2- الوسطى تتراوح الصغرى من "4" إلى "10"

3-الشرقية والجنوبية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من "6" إلى "18"درجات مئوية.

4-الساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيف تتراوح الصغرى من " 25" إلى "15" - إلى أن يصرفها الله.