تراند اليوم : بالفيديو .. الشليمي: متحدث حماس يتحدث عن الجهاد والتضحية وهو يأكل كباب وشاورما تركية في إسطنبول

صحيفة الخليج 365 : نشر المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي مقطع فيديو جديد في حسابه في منصة إكس طالب فيه المجتمع الدولي وجهات الاختصاص بمحاكمة نيتنياهو وحكومته كمجرمي حرب والقيام بعمليات الابادة البشرية، وكذلك محاكمة قادة حماس بتهمة التسبب بالمجازر والإبادة البشرية.

شتم العرب

وقال الشليمي موجها حديثه لإسماعيل هنية وخالد مشعل وسنوار والمتحدث باسم حماس : حررتوا القدس؟ حررتوا غزة؟ كسرتوا الحصار؟ هزمتوا إسرائيل؟ حنا من 65 يوم نتكلم عن هذا الموضوع، يوم حاربتوا بدل ما تقولون وين العرب وتشتمون السعودية والإمارات والبحرين ومصر وهذه الدول من أكبر المتبرعين لهم، بينما لا أحد يجرؤ يشتم نتنياهو ولا إسرائيل ولا إيران ولا تركيا.

عملاء لإسرائيل ولفت إلى أن قائمة الأسماء التي أعلنت عنها حماس أنها متصهينة يعملون لصالح الشاباك والموساد الإسرائيلي ومنهم 2 في تركيا و 2 في أمريكا وآخرين في إسرائيل والآي بي بي إسرائيلي ومعاشاتهم بالشيكل الإسرائيلي، واللي أردى منهم اللي عندي هني بالكويت مستأنس يعمل ريتويت.

تطوع الفلسطينيين بالخارج وتابع: أطالب بتواجد 60 ألف متطوع فلسطيني ممن خارج فلسطين بالقرب من غزة لمساعدة أهلهم، مو نجيب متطوعين من عندنا وبعدين جهدكم لا تركزونه على شتايمكم للعرب بالذات اللي في أمريكا ركز على أعضاء الكونغرس سوي حملة إعلامية داخل أمريكا لأنها هي التي رفعت الفيتو.

تبرير فشلهم بالعرب وأضاف: الآن راح يبررون فشلهم القادم بأنه كله من العرب مع إنهم السبب في ذلك بسبب قرار هستيري ، والله ما كاسر خاطري إلا الأطفال الميتين تحت الركام ولا البنية اللي تجمع الكتب الدراسية، أكثر من 70 ألف ضحية والسبب أنتم من طقة السنوار لإسماعيل هنية.

متحدث حماس وهاجم الشليمي متحدث حماس قائلا: يتحدث عن الجهاد والتضحية وهو يأكل كباب وشاورما تركية في اسطنبول وبابا غنوج بعدين يجيبون له البدلة ويصورونه.