تراند اليوم : شاهد .. مذيعة "الصياهد" ميعاد العسيري تستعرض جمالها بفستان على الطراز الجنوبي

صحيفة الخليج 365: استعرضت مذيعة برنامج الصياهد ميعاد العسيري جمالها بفستان جديد على الطراز الجنوبي في مقطع فيديو جديد نشرته في حسابها بتطبيق سناب شات.

وظهرت ميعاد العسيري بفستان أزرق ضيق مصمم على الطراز الجنوبي يظهر أنوثتها كما استعرضت جمال شعرها الأسود الطويل.

وأبان الفيديو ميعاد العسيري وهي تتفاعل مع الأغنية وترقص عليها بهدوء وأنوثة.