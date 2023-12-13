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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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واس - العريش 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25، والتي يسيّرها ؤللإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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