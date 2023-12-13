شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25، والتي يسيّرها ؤللإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.