شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تطورات أوضاع غزة مع نظيره الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية إن سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود