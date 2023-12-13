شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. ملتقى الاعتماد المدرسي يستهدف مديري المدارس الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في مكتب التعليم الخاص ملتقى اللقاءات التعريفية للاعتماد المدرسي على مدى يومين، بحضور مدير التعليم بالأحساء حمد العيسى وحضور مدير عام الاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور ناصر الملحم وعدد من مشرفي وكالة الوزارة للتعليم الأهلي ومديري مكاتب التعليم الخاص بالشرقية وحفر الباطن وهيئة الجبيل إضافة إلى الأحساء.

ودشن حمد العيسى مدير عام تعليم الأحساء اللقاءات والتي شملت عددا من أوراق العمل في أربع جلسات على مدى يومين تتناول: برامج مشروعات مركز تميز ومشروع الاعتماد المدرسي أهدافه أهميته ومراحل تنظيماته إلى جانب معايير التقويم والاعتماد المدرسي ومؤشراته ويختتم بعرض إجراءات التقويم الذاتي والخارجي. الاعتماد الدولي من الجهات الأجنبية. تصنيف المدارس الأهلية والعالمية. معايير التقويم والاعتماد المدرسي ومؤشراته. اتفاقيات الاعتماد المدرسي والمنصة التقنية الاعتماد المدرسي.

أهمية الاعتماد المدرسي

وفي كلمته خلال تدشين اللقاءات، أكد العيسى أهمية الاعتماد المدرسي في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته وتطوير المدارس الأهلية والعالمية، مشيراً إلى أن الاعتماد المدرسي يُعد نظامًا وطنيًا يهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته وتطوير المدارس الأهلية والعالمية، ويعتمد على المعايير الدولية في تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم الأهلي.

من جانبه، أوضح الدكتور ناصر الملحم أن الاعتماد المدرسي يهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته وتطوير المدارس الأهلية والعالمية، من خلال تقييم أدائها وفق معايير وطنية ودولية، مؤكدًا أن الاعتماد المدرسي يُعد اعترافًا دوليًا بجودة التعليم في المدارس الأهلية والعالمية.

وشهد الملتقى حضورًا من مديري المدارس الأهلية والعالمية بمحافظة الأحساء، حيث تبادلوا مع المتحدثين في الجلسات النقاش حول أهمية الاعتماد المدرسي وكيفية تحقيقه.