السعودية | مدير الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة: سوق العمل السعودي يعيش حالة من الاستقرار.. وهناك سعيا بأن تصبح المملكة مركزا جاذبا للكفاءات الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة “عبد الرحمن الشعيل”، أن سوق العمل السعودي يعيش حالة من الاستقرار بفضل البرامج التي تقوم بها الحكومة في شتى المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك سعيا من قبل الجهات المعنية بأن تصبح المملكة مركزا جاذبا للكفاءات الدولية والإقليمية.

وأوضح أن المملكة تسعى لتطوير سوق العمل السعودي، وإحلال كافة التقنيات المتقدمة المستخدمة في سوق العمل، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستحدثة.