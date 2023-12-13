السعودية | “الرويلي”: دول التحالف الإسلامي لم تألُ جهدًا في محاربة الإرهاب وقطع تمويلاته

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الرويلي”: دول التحالف الإسلامي لم تألُ جهدًا في محاربة الإرهاب وقطع تمويلاته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض الرويلي إن دول التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، لم تألُ جهدًا في محاربة الإرهاب وقطع تمويلاته ومواجهته ميدانيًّا بكل الوسائل الممكنة.