تعديل بلدية الحرم إلى المنطقة المركزية

يأتي القرار تماشيًا مع مواكبة التغير في الهيكل التنظيمي العام للأمانة بما يدعم منظومة التحول لتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمدينة المنورة، وينسجم مع الأولويات الإستراتيجية التي تأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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