توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة موجة برد متوسطة القوة خلال الأيام القادمة، اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.
قال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن هذه الموجة ستكون أقوى من الموجة السابقة، وستصل ذروتها يومي الأحد والاثنين القادمين.
وأضاف الحصيني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ خلال هذه الموجة، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى في المناطق الشمالية من 3 إلى 6 درجات مئوية، وفي المناطق الوسطى من 4 إلى 10 درجات مئوية، وفي المناطق الشرقية والجنوبية وشرق الغربية من 6 إلى 18 درجة مئوية.
أما الساحل الغربي والمناطق الجنوبية، فمن المتوقع أن يكون تأثير الموجة عليهما ضعيفًا، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها من 25 إلى 15 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف عن موعد دخول موجة برد جديدة ويحدد مدة ذروتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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