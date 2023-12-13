شكرا لمتابعة خبر عن الركن فياض الرويلي : دولنا المتحالفة ستقطع طرق تمويل الإرهاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أن الدول المتحالفة ستقطع طرق تمويل الإرهاب ومواجهته ميدان.

وقال الرويلي في كلمته على هامش اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب :” سنسعى لتصحيح الأفكار المتطرفة التي لا شك أنها تقف خلف الإرهاب وانتشاره”.

وأضاف :” أن هذه الأفكار تغرر بشريحة من الشباب، للوقوف في صفوف المنظمات والتيارات الإرهابية.”