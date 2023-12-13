انت الان تتابع أراد أن يضع سيارته في الجراج.. فيديو مروع يكشف أين انتهى بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

تحت تأثير الخمر يمكن أن يحدث أي شيء، فقد أراد رجل روسي أن يترك سيارته في جراج متعدد الطوابق، لكن لقطات فيديو مروعة كشفت أين انتهى بها.

وتحت العنوان الساخر "على الأقل سيعرف الرجل أين ترك سيارته!"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: نجا سائق روسي من الموت بأعجوبة، بعدما سقط بسيارة "فولكس فاجن" من ارتفاع 40 قدمًا (أكثر من 12 مترًا)، من جراج سيارات متعدد الطوابق.

وكان الرجل يقود السيارة ذات الدفع الرباعي عندما اصطدمت بحاجز ضعيف، وسقطت على الطريق بالأسفل.

وكشفت لقطات فيديو لحظة السقوط المروع، حيث ضربت السيارة الحاجز، ثم هبطت بمقدمتها بقوة نحو الأرض، وتحملت مقدمة السيارة الضربة الكاملة للاصطدام بالأرض، قبل أن تعتدل السيارة على عجلاتها الأربع على الطريق، وقد بدت مقدمتها محطمة.

وحسب تقارير محلية، فإن السائق المحظوظ، الذي يدعى إيفجيني شامكو (40 عامًا) لم يُصَب في الحادث، وقال أحد الشهود: "جاءت سيارة الإسعاف، لكنها لم تنقله إلى المستشفى، واكتفت بفحصه في مكان الحادث، وغادرت".

وقد جاءت سيارة الشرطة، وقام بعض الضباط بالتحقيق مع الرجل.

ذكرت التقارير أنه تم إجراء فحص للكحول في الدم بعد العثور على زجاجة خمر في السيارة.