تراند اليوم : "كان بيشرب عند السادات بعد الهزيمة"….بالفيديو: سياسي مصري يكشف ما فعله جمال عبدالناصر بعد هزيمة 67

صحيفة الخليج 365: تحدث المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، عن هزيمة 1967 وتأثيرها في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعلاقته بالرئيس الراحل أنور السادات.

وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال الفقي: "عبدالناصر كان بيشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967".

وأضاف المفكر السياسي: "جمال عبد الناصر كان بيشعر بالدفء العائلي في منزل أنور السادات بطريق الهرم، فبعد عام 67 كان مرهق جدا فكان يروح هناك".

وتابع: "زوجة السادات كانت فاضلة جدا جدا، السيدة جيهان السادات فكانت تستضيفه وتجبله الجبنة البيضاء اللي كان يحب يأكلها هو وعبد الحكيم وأنور السادات، وكان بياخد درينك بسيط كده".

وردا على سؤال الإعلامي عن نوع المشروب، قال الفقي: "يعني بيشرب أي مشروب متحبكهاش يعني معظم الزعماء بيشربوا.. انت تريد الصندوق الأسود معظم الزعماء كانوا بيشربوا من ضغوط العمل وللهروب من الظروف الصعبة".