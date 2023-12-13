تراند اليوم : بالفيديو.. الفراج ل"سمير عثمان": ماذا لو كانت الغمزة من لاعب الاتحاد للحكمة الأمريكية؟.. والأخير يرد

صحيفة الخليج 365: وجه الإعلامي وليد الفراج في حلقة "أكشن مع وليد" المذاعة أمس سؤالا للحكم الدولي المصري السابق سمير عثمان، حول غمزة الحكمة الأمريكية "توري بينسو" للاعب الاتحاد كورنادو، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين فريق الاتحاد ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

وكان نص السؤال : " ماذا لو كانت الغمزة من اللاعب للحكمة"، ورد سمير عثمان قائلا: "على حسب ردة فعلها لو هي مبسوطة هتضحك، لو زعلانه منه هتعطيه كارت أصفر"إنذار".

وسأل الفراج مجددا:" ولا على حسب اللاعب؟ "، وأجاب سمير باللهجة العامية وهو يضحك: " أنت عارف الستات بردو، أنت متعرفش هم عاوزين أيه، أبيض.. أحمر وكل واحدة لها تفكيرها".

الجدير بالذكر انتهت المباراة أمس بفوز الاتحاد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ب 3 أهداف مقابل لا شيء.