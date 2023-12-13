تراند اليوم : شاهد.. قصة "علي الهواملة الدوسري" الذي أصيب بشلل نصفي بسبب تعرضه لحادث وسط مسيرة للإبل

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية، قصة المواطن "علي الهواملة الدوسري"، الذي يحرص على حضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد في كل موسم، رغم إعاقته.

وقال "علي الهواملة الدوسري"، في حديثه، إنه تعرض لحادث بمسيرة إبل، وأصيب بشلل نصفي، وأصبح لديه إعاقة.

وأضاف: "هوايتي وطموحي هو تشجيع الإبل، والآن كل شيء يسير حطوا طرق مخصصة على المدخل، واللي على كرسي طريقه واحد، وهذا فضل من الله وحكومتنا الرشيدة".

وأشار إلى أنه يحب الذهاب إلى الفعاليات والمهرجانات، ويشجع كل الفائزين دون استثناء.

واختتم حديثه: "ما عندي عنصرية، كلنا تحت راية واحدة وشعب واحد وكلنا إخوان".