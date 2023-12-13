اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. قصة "علي الهواملة الدوسري" الذي أصيب بشلل نصفي بسبب تعرضه لحادث وسط مسيرة للإبل

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية، قصة المواطن "علي الهواملة الدوسري"، الذي يحرص على حضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد في كل موسم، رغم إعاقته.

وقال "علي الهواملة الدوسري"، في حديثه، إنه تعرض لحادث بمسيرة إبل، وأصيب بشلل نصفي، وأصبح لديه إعاقة.

وأضاف: "هوايتي وطموحي هو تشجيع الإبل، والآن كل شيء يسير حطوا طرق مخصصة على المدخل، واللي على كرسي طريقه واحد، وهذا فضل من الله وحكومتنا الرشيدة".

وأشار إلى أنه يحب الذهاب إلى الفعاليات والمهرجانات، ويشجع كل الفائزين دون استثناء.

واختتم حديثه: "ما عندي عنصرية، كلنا تحت راية واحدة وشعب واحد وكلنا إخوان".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا