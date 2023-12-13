شكرا لقرائتكم خبر عن مرشد زراعي يحذر من خطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات على المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المرشد الزراعي والممثل عن الزراعة العضوية بالمنطقة الشرقية علي العبادي، أهمية استخدام المبيدات بشكل صحيح، سواء في المزارع أو في الزراعة المنزلية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وقال العبادي، خلال مشاركته في مهرجان القطيف الزراعي، إن استخدام المبيدات بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى تلوث التربة والمياه، كما أنه قد يسبب ضرراً للصحة العامة، خاصةً عند استخدام المبيدات الكيميائية.

تشخيص الإصابة

وأوضح أن استخدام المبيدات بشكل صحيح يبدأ بتشخيص الإصابة بشكل صحيح، ثم اختيار المبيد المناسب لها، مع مراعاة الالتزام بالجرعات المحددة.

وأشار "العبادي" إلى أن استخدام المبيدات العضوية يوفر العديد من المزايا، منها أنها لا تضر بالبيئة أو بالصحة العامة، كما أنها تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

ولفت إلى أن هناك العديد من المدخلات العضوية المتاحة في الأسواق، مثل الأسمدة العضوية والمبيدات العضوية، والتي يمكن استخدامها في الزراعة العضوية.

وبين أن المدخلات العضوية تتميز بأنها مصنوعة من مواد طبيعية، مثل الأعشاب أو الفضلات الحيوانية، كما أنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة.

الشعار السعودي العضوي

وأشار إلى أن هناك العديد من الشعارات المعتمدة في المملكة للمدخلات العضوية والمنتجات العضوية، والتي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها للتأكد من أن هذه المنتجات آمنة للاستخدام.

وأوضح "العبادي" أن الشعار السعودي العضوي هو الشعار الأكثر شيوعًا في المملكة، ويعني أن المنتج تم إنتاجه وفقًا للمعايير العضوية المعتمدة في المملكة.

وقال : ”قمنا في المهرجان بتكبير ورقة شجرة باستخدام المكبر المجهري امام زوار المهرجان، لنتمكن من رؤية الكائنات الحية الموجودة عليها، سواء كانت مفيدة أو ضارة“.

وأضاف: ”تبدأ عملية التعامل مع الآفات والأمراض بالتشخيص الدقيق لها، ثم استخدام المبيد المناسب لها، وفي حالة استخدام المبيدات، يجب أن يكون ذلك بشكل مقنن ومناسب، حتى لا يؤثر على البيئة أو صحة الإنسان“.

ولفت المرشد الزراعي إلى أن الزراعة العضوية هي الزراعة الصديقة للبيئة، والتي لا تستخدم المواد المصنعة كيميائيًا، وإنما تعتمد على المواد الطبيعية.

وأشار العبادي إلى أن هناك العديد من الطرق الطبيعية لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب النباتات، مثل استخدام الأعشاب الطبيعية أو أساليب مكافحة الآفات البيولوجية.

ودعا المستهلكين إلى شراء المنتجات العضوية، لأنها أكثر صحية وآمنة للبيئة.