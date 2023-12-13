شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلمان بن سلطان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

وأكد سموه أن هذه الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعاً -بإذن الله- لتقديم وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن، وإكمال مسيرة العطاء التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ودعا سموه العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وأن يعينه على تحمل الأمانة وخدمة الوطن وأهالي وزوار منطقة المدينة المنورة.