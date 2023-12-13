شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري يستقبل وفداً من كلية الملك فهد الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل إبراهيم بن زايد العسيري نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وفداً من دارسي المعهد العالي للدراسات الأمنية في كلية الملك فهد الأمنية، يتقدمهم الدكتور احمد الزهراني المشرف العلمي على دبلوم الأمن الفكري بالكلية، والعميد ركن عبدالرحمن بن نداء الحربي، وذلك يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445هــ الموافق 12 ديسمبر 2023م ، بمقر المركز بالرياض بحضور عدد من منسوبي المركز.

وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على الجهود التي يقوم بها المركز كإحدى مؤسسات المجتمع المدني المنوط بها تعزيز الهوية الوطنية وإثراء المنظومة المعرفية والفكرية للتواصل الحضاري وتعزيز الصورة الذهنية، وقيم التنوع والتعايش والتسامح والتلاحم المجتمعي.

وفي بداية اللقاء رحب نائب الأمين العام للمركز بالوفد، واستمع الحضور من مدير أكاديمية التدريب إلى شرح مفصل عن أهم أعمال المركز وأنشطته وبرامجه المختلفة إضافة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية المركز للتدريب، والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، والمعرض التفاعلي فضلاً عن المشاريع التي استحدثها في استراتيجيته لتتواكب مع المرحلة الحالية، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030م .

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوفد شكره لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري على التعاون الدائم، مثمنين ما يقوم به المركز من جهود لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي ستعود على المجتمع بالنفع والفائدة.

