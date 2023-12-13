شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين جودة الحياة.. أمانة الطائف تنفذ أعمال صيانة الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف أعمال صيانة لسفلته عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام شهر نوفمبر الماضي، بمساحة ناهزت 11500 متر طولي، لرفع كفاءة الطرق، وتحسين جودة الشوارع بالمحاور الرئيسية والأحياء، بما يحقق الارتقاء بمستوى جودة الحياة للأهالي.

وعالجت خلال صيانة سفلتة شوارع الهبوطات والحفر الناجمة عن كثافة الاستخدام، وتداعيات موسم الأمطار والسيول، وجرى عمل دهانات أرضية كمحددات المسارات والشواخص الأرضية المختلفة، وذلك للارتقاء بتجربة التنقل داخل المدينة، بما يحقق أعلى معايير الجودة، ويعزز سلامة التنقل سواء للأهالي أو الزوار والسياح.

وبلغت مساحة الدهانات الأرضية المنفذة 2450 متر مربع، وجاءت أعمال الصيانة لطرق الطائف الداخلية في إطار جهود الأمانة للارتقاء بخدماتها تعزيزًا للتنمية الحضرية، ودعما للبنية التحتية الخدمية بالمدينة، بما يلبي تطلعات السكان، ويتماشى مع جهود تحسين المشهد الحضري للطائف.