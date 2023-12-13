شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن.. إطلاق دبلوم تعليم اللغة العربية للنطاقين بغيرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، دبلوم تعليم اللغة العربية للنطاقين بغيرها، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، حيث افتتح معرض اللغة العربية الذي اشتمل على عدد من الأركان بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتور غازي العتيبي، وعميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي، ومشاركة من مجمع الملك سلمان لاستعراض جهودهم في دعم وخدمة اللغة العربية وحضور عدد من المختصين في اللغة العربية.

تأتي هذه المبادرة من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، التي تحرص على دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التراث اللغوي والثقافي العربي، وتعزيز التواصل والتفاهم بين الناطقين باللغة العربية والمجتمع العالمي، ونشر الوعي بالتراث العربي الغني والقيم الثقافية التي تميز العالم العربي.

مكانة اللغة العربية

أكد الدكتور الربيش أهمية اللغة العربية ومكانتها التاريخية، مشيراً إلى أن إطلاق دبلوم تعليم اللغة العربية للنطاقين بغيرها جاء من اهتمام الجامعة بتعلم اللغة العربية لما لها من أهمية في الحفاظ على التراث اللغوي، وتعزيز التواصل والتفاهم، وتعزيز الهوية العربية والانتماء للثقافة العربية.

وأوضح الدكتور الربيش أن الدبلوم سينطلق في الفصل الدراسي القادم، وسيركز على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال تقديم مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة باللغة العربية، مما سيعزز القدرة على التواصل والتفاهم مع الناطقين باللغة العربية في مختلف المجالات.

العربية لغة الشعر والفنون

من جانبها، قالت الدكتورة مشاعل العكلي، عميدة كلية الآداب، إن المعرض اشتمل على تسعة أركان تتعلق وتهتم باللغة العربية، منها مشاركة مجمع الملك سلمان، ووحدة الثقافة والفنون، والعربية والشعر، والعربية والنقش، والعربية والمخطوطات، والتقنية والشعر والفنون والبحث العلمي، والعربية والشعر وتمثله جائزة الإبداع الأدبي التي أطلقتها الجامعة.

وأضافت أن الهدف من المعرض هو الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي أطلقته منظمة اليونسكو هذا العام تحت شعار ”العربية لغة الشعر والفنون“. مشيرة إلى توظيف هذا العنوان للمعرض وملائمته لما تم عرضه ليكون ضمن هوية واحدة خرجت ولله الحمد بنجاح كبير وحضور من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومشاركة من كلية الآداب وكلية الحاسب الالي وتقنية المعلومات ومجمع الملك سلمان ومشاركة تصميم وحدة الهوية التابع لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة.

وحضر حفل التدشين عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بالإضافة إلى ممثلين عن كلية الآداب وكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ومجمع الملك سلمان.