شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة: رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

الحدود الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

حيث سجّلت مدينة عرعر الأعلى كمية بمعدل 35.5 ملم.

أمطار رعدية ورياح على ‏حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار ‏رعدية ‏ونشاط في ‏الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق ‏السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى ‏الرؤية الأفقية.‏

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 ‏مساءً.‏

أمطار على رفحاء

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة رفحاء وضواحيها، بمنطقة الحدود الشمالية، ارتوت على أثرها الأرض. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.