شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تنظم ورشة "بحار 2" للتوعية بمخاطر الصيد في المناطق المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "بحار 2"، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وحضر الورشة مجموعة من الصيادين والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن هذه الورش تأتي ضمن الحملة الوطنية "بحار 2" التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتستهدف الصيادين ومرتادي البحر ومزاولي الأنشطة البحرية، للتوعية بمخاطر الصيد في المناطق المحظورة، وبث ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية من الملوثات المختلفة.

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري

دعم الوزارة للصيادين

وأكد أن فرع الوزارة يقف جنبًا إلى جنب مع الصيادين لتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهم، لتوفير المنتجات المحلية واستدامة سلال امداد الغذاء، كما ساهمت الحملة الأولى "بحار 1" التوعوية والتثقيفية في تقليل عدد التجاوزات من قبل الصيادين خلال العام الجاري 2023.

وحث فرق العمل الميدانية العاملة بذل الجهد المتواصل للتوعية واستشعار حس المسؤولية الفردية والجماعية لتفعيل أهداف هذه الحملة على أرض الواقع.

الحفاظ على موارد الصيد

وأشار إلى ما تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة من مبادرات وطنية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي منها تطوير البنية التحتية لمرافئ الصيد تقدم فيها العديد من الخدمات اللوجستية للصيادين والتي تسهم في الحد من الفاقد والحفاظ على ممتلكات الصيادين واستقطاب الأجيال الواعدة للدخول في هذه المهنة عبر حزمة من البرامج التدريبية، كذلك تشجيعهم على تأسيس الجمعيات التعاونية المتخصصة.

فيما بين مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد بن خالد الشويرد، أنه تم خلال ورشة العمل تكريم بعض الصيادين لالتزامهم بقواعد السلامة المهنية وقوانين مزاولة حرفة الصيد، إلى جانب تكريم جمعيات الصيادين التعاونية في المنطقة، كما تم عقد جلسة نقاش مع الجمعيات التعاونية وصيادي الأسماك على هامش ورشة العمل.