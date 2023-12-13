السعودية | بـ 28 مئوية.. القنفذة تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 28 في القنفذة، و 27 في جدة بمنطقة مكة، وأقلها 3 درجات في السودة بمنطقة عسير.

وأضاف أنه سجل اليوم، 25 درجة في مكة المكرمة وشرورة ونجران، و23 في الرياض، و21 في المدينة المنورة.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

السودة 3، وأبها والقريات 6، والباحة وطريف7، وتبوك وبردية وحائل 8، والطائف 10 درجات مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.