4.7 ملايين غرامات التشوه البصري

وأضاف الحجي، عقب ندوة «دليل إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني»، بغرفة الأحساء، أن حملة: «استبدلها بشجرة» لحث المواطنين على استبدال مظلات السيارات بأشجار الظل، وتستهدف 54 محورًا لإزالة المظلات واستبدالها بزراعة الأشجار، و164 مظلة مرصودة، تم إشعارهم بالإزالة لوجودها على خطوط التنظيم، و151 حالة تجاوب من المواطنين بشكل مباشر، وإزالة 53 مظلة في ممشى حي الأندلس والعمل على الشريط الزراعي، مؤكدًا أن هذه الحملات بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (الشرطة، المرور، الدوريات الأمنية، الدفاع المدني، مكتب العمل، فرع وزارة التجارة، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، تهدف لرفع نسب الامتثال والتراخيص، وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة ورفع مستوى الوعي والسلوك الحضاري، والحد من انتشار العمالة السائبة، وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.
19 اشتراطًا
إلى ذلك، أبان مدير إدارة ضبط التنمية في أمانة الأحساء المهندس عبداللطيف القرين، ومدير المشاريع التنفيذية في وكالة التعمير بأمانة الأحساء المهندس ياسر الضمن، أن دليل إجراءات شهادة امتثال المباني، تتضمن 19 اشتراطًا، ونطاق التطبيق في المرحلة الأولى، وتشمل المباني القائمة والمباني تحت الإنشاء الواقعة على الطرق والشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني على منصة بلدي، والمرحلة الثانية «12 شهرًا، تبدأ في 6 شعبان 1446هجري» وتشمل جميع المباني على الشوارع التجارية أقل من 40 مترًا، والمرحلة الثالثة «12 شهراً، وتبدأ في 6 شعبان 1447هجري» وتشمل جميع المباني في الشوارع التجارية. وأضافا في نطاق المناطق المستهدفة للامتثال والموجهات التصميمية، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع مركز دعم هيئات التطوير صمموا عدة آليات معالجة، وحددوا سيناريوهات لتنفيذ الموجهات التصميمية للهويات العمرانية في مناطق المملكة، مستعرضين نماذج للوجهات التصميمية للهويات العمرانية.
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