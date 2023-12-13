شكرا لمتابعة خبر عن مختص: 95% من الوسطاء العقاريين الأفراد غير مؤهلين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار العقاري المهندس أحمد الفقيه، أن 95% من الوسطاء العقاريين الأفراد غير مؤهلين وليس لديهم المهنية.

وقال المهندس أحمد الفقيه، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الوسطاء العقاريين الأفراد يحتاجون لدورات تدريبية مهنية.

وأشار إلى أن الدورات التي تقدم من أجل الحصول على رخصة الوساطة العقارية لا تكفي، مضيفًا أن الوسطاء العقاريين الأفراد هم الحلقة الأضعف ليكونوا جسراً لعصابات الاحتيال إلى الضحايا.