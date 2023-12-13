شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل: فصل الشتاء سيبدأ فلكيًا في المملكة بعد 10 أيام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن المملكة على مشارف البداية الفلكية لفصل الشتاء، حيث سيبدأ بعد 10 أيام، في حين أنه أرصاديًا بدأ في الأول من ديسمبر.

وتابع العقيل أن بوادر فصل الشتاء بدأت مبكرًا في المناطق الشمالية، حيث أن القريات سجلت قبل أيام 7 درجات مئوية، فنجد أن الثلوج قد تساقطت في ألمانيا، على الرغم من عدم دخول الشتاء فلكيًا بعد.

وأضاف أن هناك موجة باردة على مناطق القصيم والرياض والمنطقة الشرقية تبدأ يوم الخميس، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة، ثم يوم السبت تبدأ بالاعتدال، وتنتهي يوم الأحد.