شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أنه تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها.

وأوضح وزير الطاقة، أن البدائل لا تعني أبدا الاتفاق على التخلص من الوقود الأحفوري، كما أن تحول الطاقة يمكننا من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطنا النفطي و”لا زلنا في البدايات فيما يتعلق بدور الطاقة النووية مع مزيج الطاقة”.

وأشار إلى إن فريق وطني متكامل من المملكة شارك في مفاوضات “كوب 28″، كما أنه “تمت مراجعة نص البيان الختامي لكوب 28 كلمة بكلمة”، مضيفًا: “يجب النظر بطريقة متكاملة للنصوص ضمن اتفاق كوب 28”.