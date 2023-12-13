شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان : يوضح حكم من وقع في الزنا ولم يقام عليه الحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حكم من وقع في الزنا ولم يقام عليه الحد.

وقال الخثلان خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” من زنا ولن يقام عليه الحد عليه التوبة لله عز وجل ويستر على نفسه بينه وبين الله ويتوب لله .”

وأضاف :” من تاب وعمل عملاً صالحًا تاب الله عليه وينبغي أن يستتر بستر الله تعالى ولا يطالب بإقامة الحد عليه .”

وجاء ذلك ردًا على شخص يسأل ما حكم من وقع في الزنا ولن يقام عليه للحد .