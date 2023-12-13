شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن عن إمكانية الاعتراض على المخالفات عن طريق بوابتها الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة عن إمكانية تقديم الاعتراض على القرارات الصادرة بحق المنشآت التجارية أو الأفراد، والتي صدرت بحقهم من خلال لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، عن طريق بوابتها الإلكترونية التي أطلقتها حديثًا.

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.

وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 – 1 – 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية، مبينةً أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال رابط الموقع .