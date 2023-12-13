شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الراجحي: الذكاء الاصطناعي يخلق مئات الآلاف من الوظائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الموارد البشرية احمد الراجحي ان هناك فوائد كثيرة لنمو سوق العمل العالمي، وعى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي.

وتابع الراجحي أن نمو سوق العمل على مستوى الذكاء الاصطناعي يتوقع له أن يخلق مئات الآلاف من الوظائف المحتلفة، وذلك بحلول عام 2030.

وأشار الوزير أثناء مشاركته في المؤتمر العالمي لسوق العمل، أن كل هذه الأزمات التي يعاصرها العالم، غيرت مسارات العمل، والتطوير والتنمية للاقتدصادات العالمية.

وأشار أن الثورة الصناعية أدت إلى كثير من التغيرات في توقعات المستهلكين، والتوقعات الإنتاجية، وزيادة الحاجة المتضاعفة للتحول والانتقال وتحسين الاستدامة.

وأردف أن كل ذلك أحدث تغيير في متطلبات سوق العمل، وخلق متطلبات ومهارات إضافية، فعلى سبيل المثال أن هناك 22 مليون عامل يعملون في أمريكا من المنزل، بدوام كامل.