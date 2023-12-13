تراند اليوم : بالفيديو: قصة رجل طلق زوجته بعدما صادفها ترقص وسط لاونج كوفي برفقة صديقاتها أمام الرجال

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مختص يروي قصة طلاق سيدة بسبب رقصها مع صديقاتها في كوفي أو لاونج أمام الرجال ، واحتفال صديقاتها بهذه المناسبة.

وعرض المختص تعليق إحدى صديقاتها على قيام الزوج برمي بمين الطلاق على زوجته أمام الناس حيث قالت: الزوجة مسكت يد زوجها وقالت له بنتفاهم رمى يدها بكل وقاحة وقال يا فلانة أنت طالق بشهدكم كلكم، مضيفة وهي تصفق: كفو شاطر رجال أيوه كذا الرجولة ولا بلاش ادخل هايط.

وتابع المختص: لا تدخلون بين التربية والثقافة هنا شيء دخل على المجتمع دمر مستقبل المجتمع ، وللمشاهير دور كبير في هدم البيوت لتحدثهم في أمور ليست من اختصاصهم.