شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يدرب الشركات على مكافحة سوسة النخيل الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، برنامجًا تدريبيًا لشركات ومؤسسات متخصصة في مجال الوقاية والمكافحة، وذلك بهدف التعريف بسوسة النخيل الحمراء وأطوارها وأعراض الإصابة، وأفضل الممارسات الزراعية الصحيحة للحد من انتشارها.

الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء

وتضمن البرنامج التدريبي استعراض طرق الكشف عن سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات الزراعية الصحيحة للحد من انتشارها، وأفضل الطرق للوقاية منها ومكافحتها وفق برنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل.

ووقف ممثلو الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج التدريبي على أبرز الممارسات الزراعية الصحيحة التي يحتاجها النخيل في خلق بيئة غير جاذبة للآفات ومنها سوسة النخيل الحمراء، كما تم تدريبهم على كيفية إجراء الكشف الدوري على النخيل كل 45 يومًا، وخطوات تنفيذ العلاج بعد اكتشاف الإصابة، فضلًا عن إيضاح القواعد الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود مركز "وقاء" لرفع كفاءة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الوقاية والمكافحة، وتأهيلها لتقديم خدمات متميزة للمزارعين والمستثمرين، وتعزيز دور المركز في حماية القطاع الزراعي والحيواني واستدامة الأمن الغذائي.