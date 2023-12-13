شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" يصدر طابعًا تذكاريًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي «سبل» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أربعة أنواع من الطوابع التذكارية فئة «3» ريالات تقديراً للجهود الوطنية الذي تقدمه سدايا، بوصفها المرجع الوطني فيما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من ناحية التنظيم والتطوير والتعامل في المملكة.

ويتضمن الطابع أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وهو مسمى يطلق على الأجهزة والأنظمة التي تحاكي الذكاء البشري وتستخدم لأداء المهام ويتوسطه جملة «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية».

ويأتي ذلك ضمن رؤية سدايا الاستراتيجية للارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات، وذلك في ضوء رسالتها الرامية لإطلاق القيمة الكامنة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي «سبل» تسعى إلى رصد وتوثيق وإبراز الإنجازات المحلية والعالمية ودور المملكة في كل الأنشطة والأحداث التاريخية والمناسبات المهمة محلياً وخارجياً وذلك عبر إصدار طوابع بريدية تذكارية، حيث تعتبر الطوابع البريدية من وسائل الاتصال الثقافي التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم مما يكسبها انتشاراً واسعاً ورسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.