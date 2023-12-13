شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حسام موافي يكشف عن 8 فئات من المصريين الاكثر عرضه للاصابة بأخطر أنواع السرطان والان مع التفاصيل الكاملة

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يعتبر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من المتخصصين البارعين في مجال الطب، وقد قام بتوضيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، إلى جانب شرح الأعراض المتعلقة بهذا المرض. من خلال برنامجه “ربي زدني علما” الذي يُبث عبر فضائية “صدى البلد”.

فئات من المصريين الاكثر عرضه للاصابة بأخطر أنواع السرطان

الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون يشملون:

الحالات التي تعاني من آلام في الأمعاء بشكل متكرر.

الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والإمساك المتكرر.

الحالات التي تلاحظ وجود دم في البراز.

الأفراد الذين لا يفرغون المعدة بشكل كامل.

الأشخاص ذوي التاريخ العائلي للمرض.

الحالات التي تعاني من فقدان غير مبرر للوزن.

الأفراد الذين يعانون من تشنجات في البطن المتكررة.

الحالات التي تعاني من تعب مزمن.

يشدد الدكتور موافي على أهمية الفحص الدوري وسرعة الكشف المبكر عند ظهور أي من هذه الأعراض، حيث يُعتبر العلاج في المراحل الأولى أمرًا هامًا.

بالإضافة إلى ذلك، قام الدكتور موافي بتحذير المواطنين من التناول المفرط للأدوية والمسكنات بدون استشارة الطبيب المختص.

حيث أشار إلى أن هذه العادة قد تؤثر سلبًا على الكلى، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الفشل الكلوي. يُطالب الأفراد الذين تجاوزوا سن الثلاثين بإجراء فحوصات دورية لوظائف الكلى، والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها والتعامل الروتيني معها